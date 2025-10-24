Colonnese: “Napoli – Inter può finire in qualsiasi modo, non mi convince la gestione dei portieri di Conte”

Francesco Colonnese, difensore del Napoli dal 1995 al 1997 e dell’Inter dal 1997 al 2000, è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica. L’ex calciatore ha parlato della super sfida di domani tra il Napoli e l’Inter e della situazione attuale del club Partenopeo, tra cui la sconfitta per 6-2 contro il PSV. Ecco le sue parole: “Impossibile fare un pronostico per Napoli-Inter. Una partita del genere può finire in qualsiasi modo. Non mi aspettavo il 6-2 in Olanda: E’ stata una vera e propria debacle nelle proporzioni e nell’atteggiamento. Il Napoli ha cominciato anche bene, poi praticamente è sparito dopo il pareggio del PSV che ha avuto vita facile. La prova degli azzurri è stata disastrosa. Conte ovviamente dovrà trovare al più presto i rimedi per invertire la tendenza. Onestamente non lo so il motivo di questo ko pesante. E’ difficile giudicare dall’esterno. Sarà fondamentale capire quale sarà l’atteggiamento del Napoli contro l’Inter. Se gli azzurri approcciano bene la partita, Eindhoven è stato soltanto un passo falso. Altrimenti c’è qualcosa che non va. Per quanto riguarda i 16 gol subiti in 8 partite, la differenza con la scorsa stagione è abissale. Ci sono stati tantissimi errori individuali e gli azzurri hanno pagato un prezzo carissimo. L’assenza di Rrahmani non è da poco. Si parla tanto del ko di Lukaku che sicuramente è un grandissimo attaccante, ma Rrahmani fa la differenza nel suo reparto, quello difensivo. E’, di fatto, il leader del reparto arretrato. Lo considero un top player in assoluto. La sua mancanza si sta facendo sentire. Meret è sottovalutato: ha conquistato due Scudetti da protagonista e il suo valore non viene ancora riconosciuto. Onestamente la gestione dei portieri, con lui e Milinkovic-Savic che si alternano, mi convince davvero poco. Bisognerebbe scegliere un titolare e andare avanti così, sempre con lo stesso. Ne beneficerebbe pure la fase difensiva, c’è bisogno di una certezza. Il momento dell’Inter è importante. Chivu è stato pronto a superare le difficoltà iniziali e poi ha cambiato marcia. E’ stato bravo a rendere suo questo modulo. E poi ha inserito bene i nuovi. Mi riferisco a Sucic, Bonny, Pio Esposito, ma soprattutto ad Akanji“.