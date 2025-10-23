Viviano: “Sono inaccettabili le parole di Conte dopo quella sconfitta”

Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare e attaccare le dichiarazioni di Conte dopo la deblace. Ecco cosa ne pensa:

“La situazione del Napoli non è rosea, ma neanche disastrosa. In campionato e a 3 punti dal primo posto, in Champions non è andato bene, ma le risposte che ha dato Conte in conferenza post PSV sono una roba da farsi esplodere. Lui come allenatore in linea teorica non è criticabile, ha fatto cose incredibili ovunque ma la comunicazione non la sopporto. E’ riuscito a dire che il Napoli ha preso troppi giocatori: avete mai sentito un allenatore dire questa cosa? Hai fatto la peggior sconfitta di sempre in Europa e te ne esci con questa cosa come giustificazione…”