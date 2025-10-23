UFFICIALE – Ssc Napoli, nuova partnership con Heineken. Sarà l’Official Beer Supplier della società. I dettagli

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato una partnership con Heineken. Il marchio sarà l’Official Beer Supplier per la stagione 2025/26. Questo, aggiunge delle attività dedicate nel corso nel match day, compreso un after party a seguito dei big match contro Inter, Milan e Juventus. Di seguito, la nota.

“La SSC Napoli è lieta di annunciare un accordo con Heineken®, che diventa Official Beer Supplier del club per la stagione 2025/26. Il marchio di birra di fama mondiale, punto di riferimento per gli appassionati di calcio, accompagnerà i tifosi azzurri al Maradona e sarà protagonista di un calendario di attività dedicate, pensate per arricchire l’esperienza del match-day. In occasione delle sfide contro Inter, Juventus e Milan, inoltre, la sala hospitality dello stadio partenopeo “Champions Club” ospiterà l’Heineken® After Party: un evento esclusivo per brindare alle emozioni della partita e vivere momenti di networking, con dj-set, catering d’eccellenza e un’atmosfera firmata Heineken. L’iniziativa consolida la crescita del brand SSC Napoli nel panorama internazionale e conferma la volontà di Heineken® di essere protagonista nel calcio, offrendo esperienze di intrattenimento di alto livello”.