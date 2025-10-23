Tuttosport – Napoli-Inter, Meret in vantaggio su Milinkovic-Savic. Attacco, si aspetta Hojlund

Antonio Conte potrebbe apportare alcune modifiche all’11 titolare del Napoli in vista del big match contro l’Inter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Alex Meret potrebbe vincere il ballottaggio contro Milinkovic-Savic. In difesa, spazio ancora a Beukema, in quanto Rrahmani non dovrebbe essere del match. Davanti, si attende fino all’ultimo di sapere delle condizioni di Hojlund. In caso, sarà dato nuovamente spazio a Lucca.

“Tra i pali potrebbe rientrare Meret al posto di Milinkovic-Savic, quest’ultimo titolare nelle ultime 4 partite. In difesa, sulla destra lo stakanovista Di Lorenzo, che è il terzo giocatore più impiegato dal coach salentino. Al centro ballottaggio tra Juan Jesus e Beukema per un posto accanto a Buongiorno, mentre sulla sinistra Spinazzola va verso la terza titolarità consecutiva. A centrocampo, Conte sembra orientato a confermare il quartetto titolare: Politano e McTominay ai lati di Gilmour e Anguissa. Davanti De Bruyne agirà alle spalle della punta, uno tra Hojlund e Lucca, ma dipenderà dalle condizioni del danese. Il cui recupero è atteso con ansia da Conte”.