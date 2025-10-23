Montervino: “Conte deve imporsi sulla squadra, su Lucca…”

Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Conte deve tornare ad essere l’allenatore che si impone sui giocatori. Il lavoro mentale che fa sulla squadra è tosto, ma Conte deve fare il Conte e siccome lo si reputa il miglior allenatore che c’è in circolazione ci si aspetta che lo faccia. Si deve tornare ad essere pragmatici, cinici e concreti così com’era il Napoli prima. Sul portiere la linea di Conte è chiara: Milinkovic-Savic è avanti a Meret, se dovesse fare turn over sarebbe per far riposare il serbo. Lucca? Quando a Napoli ti prendono di mira è tosta, però so che lui ha una grande personalità e sa farsi scivolare tutto addosso”.