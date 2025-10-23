La crisi statistica del Napoli tra Serie A e Champions

Ormai in casa Napoli è crisi nera, crollano le statistiche positive e anche nelle scommesse sportive di Serie A e Champions aggiornate su betfair l’armata di conte perde terreno. Le motivazioni sono diverse, molte analizzate da Conte in conferenza stampa, altre da scovare e migliorare.

Per ora possiamo parlare di crisi statistica, cercando di scongiurare la crisi della personalità, in una rosa che ormai è diventata irriconoscibile, rispetto a quella vista a inizio stagione, che ci aveva dato ben altre impressioni.

Napoli in Serie A: addio scudetto?

Oltre alle pesanti sconfitte contro Milan e Torino, che hanno rovinato i sogni di gloria Azzurri in Serie A, almeno per ora, dalle statistiche vengono fuori ben sei legni colpiti nei sette match disputati dal Napoli, che insieme alla capolista Milan, primeggia in questa classifica della sfortuna.

Mentre i tifosi ricorrono alla solita e solida scaramanzia tattica, Conte è costretto già a ricostruire partendo dai suoi errori, perché il bilancio non è per niente positivo, ma c’è tutto il resto della stagione per migliorare.

Crollano le quote Antepost, con i Partenopei che scendono dal primo al terzo posto delle favorite, così come in campionato, tranne che per le statistiche, il nuovo favorito alla vittoria dello scudetto è il Biscione, che primeggia sul Diavolo. Intanto, Allegri smorza i toni e parla di bottino punti per la salvezza e non di scudetto, mentre il suo rivale Antonio Conte, non è per niente sereno: e stiamo usando un eufemismo a dir poco paradossale.

Flop disastroso in Champions: la peggiore sconfitta di Conte

I social sono pieni di meme che prendono in giro la pesantissima sconfitta per 6 a 2 degli Azzurri in Olanda, si parte dall’Allenatore nel Pallone di Banfi, con la battuta sul gol a freddo poi ribaltato pesantemente, fino ad arrivare alle vere ragioni spiegate da Conte e magari alterate dall’humor, che subisce la peggiore sconfitta della sua storia da tecnico, ma si dichiara pronto a ricostruite.

Il Napoli può ancora puntare sia allo scudetto che imporsi nelle scommesse champions league 2025/2026, ma la strada da seguire è quella dell’umiltà, che dovrebbe riportare i calciatori al livello di compattezza della scorsa stagione, dove nessun singolo usciva fuori dagli ingranaggi di un meccanismo perfetto. Anche capitan Di Lorenzo è d’accordo sulla linea da seguire, intanto, esplodono i dibattiti sul gran numero di partite in una settimana e sui sorteggi a dir poco spietati per i Campioni d’Italia. Ricostruire con umiltà per continuare a crescere, questo il mantra della società Partenopea per tornare al top in Italia e in Europa.

Soltanto due tiri contro il PSV, certo con una percentuale di realizzazione del 100%, ma con sei reti subite che decretano il momento più difficile anche in Champions per gli Azzurri. Nulla a che vedere con i primi minuti che il Napoli aveva giocato contro il Manchester City, che avevano dato l’illusione di tutta un’altra storia. Le scuse sono finite, adesso per gli Azzurri e per Conte non resta che riscattare questo disastro, perché tutti i giochi sono ancora aperti.