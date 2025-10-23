Il Mattino – Non tutti sono convinti del 4-1-4-1, l’unico a farlo intendere a Conte è stato Di Lorenzo

Una parte della vecchia guardia non ha ben digerito il cambio di sistema al 4-1-4-1. È quanto scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo quanto si apprende sulla testata “non tutti sono convinti che questa sia la svolta giusta: Di Lorenzo, il capitano, lo ha fatto intendere“. Una delle discussioni più accese su questo andamento negativo del Napoli è proprio quella sul modulo. Alcuni rimproverano il passaggio di Conte dalla base del 4-3-3 dello scorso anno a questo nuovo 4-1-4-1, propedeutico all’inserimento nell’11 titolare di Kevin De Bruyne. Inoltre, si aggiunge che nessuno osa dirlo al tecnico, poiché gestisce il gruppo con autorità. Ma, la convinzione che non sia la strada giusta, rimane nella testa di alcuni elementi della rosa.