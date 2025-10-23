Gazzetta – Napoli, infortunio Hojilund: ecco quando tornerà

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui tempi di recupero di Rasmus Hojlund, centravanti del danese costretto ai box per infortunio: “Hojlund sta assai meglio, non ancora benissimo, ma ci sono noie muscolari che meritano di essere gestite, evitando di farsi travolgere dall’impazienza: a Torino era impossibile avercelo, ma anche a Eindhoven, mentre soltanto lasciando che il corpo invii messaggi al danese sarà semplice arrivare ad una decisione. La partita concede all’attaccante un altro paio di giorni di riposo e terapie e pure in questo caso nessuno proverà ad accelerare il rientro”.