Gazzetta – Napoli, De Bruyne non riesce ad illuminare la manovra; il punto

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul ruolo di Kevin De Bruyne, fuoriclasse del centrocampo del Napoli, che sembra essere ancora a tratti fuori nei meccanismi della squadra di Antonio Conte: “Il problema, oggi, è che il Napoli ha dovuto (voluto?) cambiar pelle per inserire uno dei migliori centrocampisti al mondo dell’ultimo decennio. Che però, al momento, fatica a prendere in mano la squadra, a essere la luce che illumina la manovra offensiva. Un po’ per la condizione fisica che non sembra ancora ottimale e un po’ perché il suo modo di giocare, evidentemente, non è ancora stato assorbito dai meccanismi di squadra. A maggior ragione se, pur di essere inserito in un contesto vincente, bisogna andare a toccare l’uomo chiave dell’ultima stagione. Chissà che non sia allo studio ora una nuova soluzione. Magari con Kevin più punta, o semplicemente col ritorno ai tre in mediana. Alternando uomini e gestendo le forze. Per non perdere equilibrio e avere sempre un uomo fresco di qualità. Rinunciare a De Bruyne, però, può diventare un azzardo”.