CorSera – Napoli, ADL mostra il suo sostegno dopo la sconfitta con il PSV

Il Corriere della Sera scrive della reazione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, alla pesante sconfitta della squadra in Champions contro il PSV: “De Laurentiis ha fatto sentire presenza e soprattutto sostegno, nessun colpevole, tutti colpevoli. La crisi va affrontata e curata insieme, sposa la linea Conte. C’è voglia di rialzarsi, ed è presto per dire che la stagione è sbagliata. “Complessa”, l’ha definita l’allenatore, molto prima della serataccia olandese. La consapevolezza pure porta nuove certezze”.