Comune di Napoli, l’ass. Cosenza: “Progetto stadio approvato entro giugno 2026. Terzo anello, parcheggi, sostenibilità, vi racconto tutto”

Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture del comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello. Di seguito, le sue parole riguardo al progetto del nuovo stadio Diego Armando Maradona.

“Abbiamo dato una serie di immagini che il progetto è pronto. Ma in realtà è un masterplan. Ogni circostanza deve avere un progetto con tutti gli elaborati di legge e le normative Uefa entro il 2026. L’iter è questo, Napoli come ogni altra grande città deve fare così”.

“Per Euro2032? Il Maradona può entrare. Se una città non presenta il progetto approvato entro giugno 26 è fuori. Il comune ha questo stadio e proseguirà con questo”.

“Per l’approvazione del progetto si terrà una conferenza dei servizi a cui parteciperanno i vari uffici comunali e regionali, ministero dell’ambiente e sovrintendenza. Un’approvazione articolata di tutti i servizi tecnici che possano dare qualcosa per legge”.

“Terzo anello? È già stato approvato. Serve per avere i posti in più per poi spostare fino al primo anello in cui non ci saranno i lavori. Noi volevamo farlo molto prima di Euro2032, sono molti migliaia di posti in distinti e curve che servono ai tifosi. È il punto zero”.

“I tempi di lavoro? Per l’Uefa dev’essere pronto un anno prima. Noi che non dobbiamo fare uno stadio nuovo ce ne servirebbe di meno. I lavori possono partire anche nel 2026, ma c’è una questione del finanziamento. Abbiamo chiesto 200 milioni dal fondo stadi della regione, come è gia accaduto per l’Arechi e il Collana”.

“Parcheggi? Sono i famosi parcheggi mai usati da Italia 90. C’è un parcheggio sotto le tribune che seppur grande è di meno di 30 posti e potremo darlo alla Ssc Napoli. Poi ci sono altri 200 posti sempre lì tra curva A e tribuna che non sono stati mai usati. La Uefa parla di posti di a meno 300 metri, a meno di 700 metri… Considerando tutti gli accordi con Mostra d’Oltremare e ferrovie si superano i 2200 posti circa. Questi sono superiori a quelli necessari per la semifinale Uefa. I numeri dei posti non sono enormi, perché l’Uefa dice che l’80% degli spettatori deve partecipare con il trasporto pubblico. In uno stadio moderno non tutti arrivano con l’automobile”.

“Impatto ambientale? Da ingegnere dico, assurdo che non si siano aperti i parcheggi, assurdo che con quella copertura non ci sia una centrale fotovoltaica. Tutta l’acqua che c’è sopra si perde, quella che si raccoglie da lì finisce nelle fogne, ma potrebbe essere riutilizzata per servizi igienici e irrigazione. Ora bisogna ripensarlo in chiave sostenibile. Poi, bisogna creare uno stadio che dia meno impatto ai cittadini”.

“Pista d’atletica? Verrà rimossa, è impossibile rispettare le norme Uefa altrimenti. Poi, con i nuovi inserimenti di Bagnoli troveremo il modo di spostare le attività. L’Olimpico ha avuto l’ok per altri motivi”.

“Maradona Experience? Non è solo un museo, è l’esperienza dello stadio. Significa entrare nel prato, mettersi lì dove Maradona ha segnato la punizione con la Juventus, magari anche con un’esperienza 3d. Lì però il maestro è De Laurentiis”.

“Caramanico? Noi puntiamo sul Maradona, e noi ci ricordiamo di Diego lì. Nei siti mondiali c’è il giro attorno al Maradona, figuriamoci entrare e calpestare il prato. Il turismo sportivo sarebbe clamoroso”.