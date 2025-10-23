Champions League, la classifica dopo la terza giornata. Il Napoli rimane in zona playoff

Si è conclusa la terza giornata della League Phase di Champions League. Questa, ha visto il Napoli tracollare contro il Psv con il rumoroso risultato di 6-2. Dunque, gli uomini di Antonio Conte rimangono a 3 punti nella classifica generale, appena dentro la zona playoff, ovvero delle squadre che affronteranno gli spareggi per accedere agli ottavi di finale. Di seguito, la classifica completa al termine di questa tornata di incontri.
Legenda PT. =PUNTI DR. =DIFFERENZA RETI
1) Paris Saint-Germain PT. 9 DR. +10
2) Bayern Monaco. PT. 9 DR. +10
3) Inter PT. 9 DR. +9
4) Arsenal PT. 9 DR. +8
5) Real Madrid PT. 9 DR. +7
6) Borussia Dortmund PT. 7 DR. +5
7) Manchester City PT. 7 DR. +4
8) Newcastle PT. 6 DR. +6
9) Barcellona PT. 6 DR. +5
10) Liverpool PT. 6 DR. +4
11) Chelsea PT. 6 DR. +3
12) Sporting Lisbona PT. 6 DR. +3
13) Qarabag PT. 6 DR. +1
14) Galatasaray PT. 6 DR. -1
15) Tottenham PT. 5 DR. +1
16) PSV PT. 4 DR. +2
17) Atalanta PT. 4 DR. -3
18) Marsiglia PT. 3 DR. +2
19) Atletico Madrid PT. 3 DR. -1
20) Club Brugge PT. 3 DR. -2
21) Athletic Bilbao PT. 3 DR. -3
22) Eintracht PT. 3 DR. -4
23) NAPOLI PT.3 DR -5
24) Union Saint Gilloise PT. 3 DR. -6
25) Juventus PT. 2 DR. -1
26) Bodø/Glimt PT. 2 DR. -2
27) Monaco PT. 2 DR. -3
28) Slavia Praga PT. 2 DR. -3
29) Pafos PT. 2 DR. -4
30) Bayer Leverkusen PT. 2 DR. -5
31) Villarreal PT. 1 DR. -3
32) Copenaghen PT. 1 DR. -4
33) Olympiacos PT. 1 DR. -7
34) Kairat Almaty PT. 1 DR. -8
35) Benfica PT. 0 DR. -5
36) Ajax PT. 0 DR. -10