CdS – Lucca rischia due giornate di squalifica in Champions League. Il motivo

Piove sul bagnato in casa Napoli. Il pesante ko subito contro il Psv porta con sé un altro punto negativo: l’espulsione di Lorenzo Lucca. L’attaccante ex Udinese rischia ben due giornate di squalifica in Champions League. Tutto dipenderà da cosa metterà a referto l’arbitro dell’incontro, il tedesco Siebert. In caso venisse confermata la natura non irriguardosa del suo gesto, la squalifica sarebbe di una sola giornata. Nel caso del massimo della pena, Lucca salterebbe sia la prossima gara contro l’Eintracht Francoforte, sia quella immediatamente successiva contro gli azeri del Qarabag. A riportare è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Il punto focale è proprio questo: se sarà risolto l’equivoco del gesto di Lucca di toccarsi il capo con le dita per sottolineare il tocco di testa del suo avversario, interpretato dall’arbitro come una sorta di “sei matto”, allora la squalifica potrebbe anche ridursi a una sola giornata; altrimenti, incasserà il massimo della pena sportiva. Nella foga del momento, Siebert ha ritenuto irriguardoso e offensivo il gesto del centravanti del Napoli, nonostante sia Lucca sia il capitano Di Lorenzo si siano affrettati a spiegargli la natura e il significato di quella mimica. Un altro episodio sfortunato, la sintesi del momentaccio e di una serata nerissima che dopo la seconda sconfitta in tre giornate di Champions potrebbe complicare ulteriormente il percorso: Conte, infatti, potrebbe perdere l’unica alternativa a Hojlund al centro dell’attacco per due partite”.