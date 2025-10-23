CdS – Lang aspetta ancora il suo momento. In Olanda fa notizia il suo scarso impiego

Noa Lang aspetta ancora di trovare il suo spazio. L’esterno olandese, arrivato in estate dal Psv per 25 milioni di euro, non è mai partito titolare nel corso di questa stagione. Una condizione che ha espresso anche ai microfoni di Ziggo Sport, dove ha detto di star lavorando affinché la situazione cambi. Oggi, Il Corriere dello Sport traccia questa sua volontà di entrare nelle rotazioni.

“Noa Lang aspetta ancora la sua occasione da titolare. Al momento ha raccolto sei presenze, due in Champions e quattro in campionato, per un totale di centodieci minuti in campo. Mai è partito dal primo minuto. Anche in Champions, martedì sera ad Eindhoven, è entrato nel secondo tempo ma non è riuscito a incidere in uno stadio che conosce molto bene. La stagione è ancora lunga e presto arriverà il suo momento. […] Ad Eindhoven lo conoscono bene, Lang ha vinto due volte il campionato con la maglia numeri dieci, era riferimento e leader tecnico del Psv e proprio per questo motivo oggi fa notizia, in Olanda, il suo ruolo da alternativa in una squadra, il Napoli, che lo aveva cercato già a gennaio dopo l’addio di Kvaratskhelia. Lang era stato blindato dal suo club con la promessa di partire in estate dopo la vittoria della Eredivisie. Detto, fatto. Ma oggi Noano, il suo nome d’arte come rapper, aspetta ancora il suo momento”.