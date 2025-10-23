Capello: “Il Napoli deve ritrovare sia sé stesso sia Conte. De Bruyne-McTominay? La convivenza tra campioni non è scontata”

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. In questa, ha presentato il big match di sabato Napoli-Inter e con esso i vari temi che lo accompagnano. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo.

E allora partiamo da qui. Che Napoli arriverà alla sfida con l’Inter?

«Bella domanda… Mai come questa volta fatico a dare una risposta, perché il Napoli in questo momento è un’incognita. Mentre l’Inter sta vivendo una fase di grande euforia, con i giocatori chiave riposati perché gestiti al meglio e di nuovo concentratissimi in partita, gli azzurri stanno toccando con mano le difficoltà del doppio impegno a certi livelli. Il Napoli è sul filo: il rischio più grande in vista di sabato, per me, è che al primo errore in campo la squadra si deprima. E con un’Inter così lanciata, sarebbe pericolosissimo».

Dice Capello: il grande merito di Chivu è di essere entrato nella testa dei giocatori dell’Inter. C’è il rischio che Conte stia uscendo da quella dei giocatori del Napoli?

«Sta trovando degli ostacoli con i nuovi arrivati: non è riuscito, almeno finora, a farli integrare tatticamente come avrebbe voluto, e alcuni infortuni pesanti stanno complicando le cose. Lui ripete che serve tempo, ma a questo punto mi chiedo se non sia più una questione di caratteristiche tecniche. L’Inter intanto i tempi li ha bruciati…».

Non prende gol e in attacco si diverte.

«Ha trovato equilibrio. L’altra sera, dopo aver sofferto per una ventina di minuti anche perché Chivu aveva cambiato tanti uomini, si è registrata e poi ha dominato: ho contato almeno 8 palle gol chiare».

A Napoli mancherà ancora Thuram, ma Bonny e Esposito ormai sono una certezza. Anche in una partita come quella del Maradona?

«Certo, e non dimentichiamoci che ad affiancarli è un certo Lautaro. Mi impressiona la crescita di Pio: per visione di gioco, movimenti e profondità è il sostituto perfetto di Thuram. So che come vice di Marcus si tende a considerare Bonny, ma io resto convinto della mia idea».

Il Napoli, invece, senza Hojlund fatica.

«La sua assenza è un bel problema, come quelle di Rrahmani e Lobotka: non è facile trovare gli equilibri giusti senza l’asse centrale. Ma non è l’unico nodo di Conte».

Quali sono gli altri?

«La fase difensiva: col Psv ho visto errori incredibili che il Napoli della stagione passata non avrebbe mai commesso. In porta, poi, bisognerà riflettere e prendere una scelta definitiva tra Milinkovic e Meret: l’Inter viaggia nella direzione opposta, Sommer dopogli errori contro la Juventus si è ripreso alla grande. Infine il centrocampo: più passa il tempo e più ho l’impressione che la convivenza tra De Bruyne e McTominay sia difficile da mettere in pratica».

Eppure l’arrivo del belga sembrava il colpo ideale per alzare il livello, sia in Italia che in Europa…

«Ma la chimica tra campioni non è scontata, io ne so qualcosa. McTominay e De Bruyne mi ricordano Gerrard e Lampard nella mia Inghilterra: erano due numeri uno che tutti ci invidiavano, però finivano per pestarsi i piedi».

Dopo il ko con il Psv, Conte ha detto che il Napoli deve tornare a pensare di squadra. C’è da leggere tra le righe?

«Dico solo che bisognerà leggere nelle scelte di formazione che Conte farà sabato: ancora un paio di giorni e avremo un quadro più chiaro di quello che succede tra lui e la squadra».

Prima il Torino, poi il Psv: come ci si rialza?

«Ritrovando l’umiltà e lo spirito di squadra che hanno portato il Napoli allo scudetto. Di Lorenzo l’altra sera ha parlato da capitano vero, mi aspetto la scossa da lui e dagli altri leader, penso a McTominay e Politano. Mettiamola così, il Napoli deve ritrovare non solo sé stesso, ma anche il vero Conte. In Olanda era irriconoscibile: dov’era la sua grinta?».

E l’Inter? Quale aspetto non dovrà sottovalutare al Maradona?

«Guai a scendere in campo con la presunzione dello scorso anno, ha fatto danni tremendi. Ma Chivu ha lavorato benissimo da questo punto di vista: con lui l’Inter è tornata insaziabile».