Bisogna ritrovare il giusto equilibrio

In questo momento, più che mai, ci vuole equilibrio anche se il Napoli ne ha perso un bel po’ negli ultimi tempi. Da migliore difesa d’Europa a due gol in media a partita il passo è stato breve (e alquanto doloroso!).

Conte in conferenza pre gara aveva parlato di non essere la ‘vittima sacrificale’, parole che in realtà erano sembrate piuttosto strane, visto l’avversario, ma la debacle di Eindhoven porta tanto il suo nome. Il cambio tattico ha portato a galla tanti punti deboli soprattutto a centrocampo, visto che il Napoli da quando è iniziata la stagione ha sempre concesso troppo agli avversari.

Certo, con un giocatore come Lobotka, bravo ad arginare gli avversari, alcuni pericoli venivano facilmente annullati, quindi si percepiva meno la fragilità della fase difensiva; così come l’assenza di Rrhamani ha portato a galla la l’inesperienza di alcuni acquisti. Beukema che aveva anche cominciato bene, ha fatto una serie di prestazioni preoccupanti, con errori elementari non da acquisto da oltre 30 milioni di euro; Buongiorno fra infortuni ed incertezze ha perso molto della sua continuità e della sua forza. Gilmour che ha un ottimo piede quando lancia lungo, ha al contempo un’incapacità difensiva palesata già a Torino con retropassaggi killer. L’unica luce è stata Scott McTominay, che con una doppietta ha fatto capire di essere il vero top player della squadra.

Per di più la situazione dello spogliatoio non sembra essere dei migliori per alcuni: Lang ha ammesso di parlare molto poco con il mister e che si è trovato in una situazione non auspicata; Neres, che ha fatto molto bene l’anno scorso soprattutto nella prima parte, non è riuscito a conquistarsi la titolarità a favore di Politano. Su Lucca la situazione è altrettanto complicata. Il calciatore sembra impacciato e le pressioni giustamente ricevute ora che mancano sia Hojlund che Lukaku, non lo hanno temprato. L’espulsione piuttosto ingenua è stata la ciliegina sulla torta. Un giocatore che probabilmente non è al livello delle ambizioni del club.

Tornando a Conte, si è lamentato la scorsa stagione che non avesse giocatori, poi glieli hanno comprati e si lamenta che sono troppi, quando – fra l’altro – la società gli ha permesso di portare nei ritiri la maggior parte di loro. Questi alibi servono a poco. Le scelte sbagliate sono anche per causa sua, soprattutto se si pensa ad un progetto tattica che poco si confà con taluni acquisti. Dopo questa settimana piuttosto negativa, bisogna subito ripartire con lo spirito giusto contro l’Inter, un big match che può mettere già un tassello per il prossimo scudetto. Le capacità persuasive e l’animo da vincente di un allenatore come quelli di Conte devono essere l’arma in più quando si cade affinché ci si possa rialzare tutti insieme.