Zielinski – ” Napoli ? Partita speciale, cercheremo di vincere ! “

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club neroazzurro, dopo la vittoria per 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise. Ecco un estratto delle sue parole:

“È sempre bello dimostrare la nostra forza e la nostra qualità, abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma sapevamo che loro sono un’ottima squadra, sono campioni in Belgio. Sapevamo che c’era tempo per mettere a posto le cose e lo abbiamo fatto, abbiamo vinto 4-0 e soprattutto ancora una volta zero gol subiti. Napoli ? Sappiamo tutti che è una partita speciale, ho giocato lì ed è stato bellissimo. Loro sono campioni in carica, ma cercheremo di vincere perché abbiamo bisogno di punti”.