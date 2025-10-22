Tuttosport – ” Le fragilità apparse a Torino si sono confermate ieri sera “

L’edizione odierna di Tuttosport ha compiuto un’analisi in merito alla clamorosa sconfitta del Napoli contro il Psv. Ecco un estratto dell’articolo:

“Una scoppola, l’umiliazione più grande per il Napoli in Champions League che viene surclassato dal PSV con un mortificante 6-2. I segnali di fragilità apparsi a Torino vengono confermati anche ad Eindhoven: formazione distratta, con marcature blande e ripartenze concesse in maniera sconsiderata. Gli errori di Buongiorno (autogol) e Beukema (distratto), hanno spianato la strada agli olandesi con un vero e proprio tiro al bersaglio favorito anche dall’espulsione di Lucca a 12 minuti dal termine del match”.