Teotino: “Il Napoli è troppo confuso e un fatto lo dimostra, vi spiego”

Il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni della Radio Sportiva per parlare della pesante sconfitta del Napoli di ieri. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è una squadra che in questo momento è in confusione. Con una difesa fragilissima. Le rotazioni dei difensori centrali hanno fatto sì che non ci sia intesa. Vedo sempre confusione, sia che ci sia in campo Beukema e Juan Jesus, sia che ci sia in campo Buongiorno. Forse si sente l’assenza di Rrahmani, che pure non dovrebbe essere qualitativamente tra i difensori migliori. E poi la rotazione dei portieri di Conte ha dimostrato il fallimento totale. MilinkovicSavic è stato uno dei peggiori in campo. Ha preso dei gol che un portiere che gioca in una squadra come il Napoli non può mai prendere“.