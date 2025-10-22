Serie A, gli arbitri dell’ottava giornata: Milan-Pisa a Zufferli

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda l’ottava giornata di Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente capolista, sfiderà in casa il Pisa. Partita che sarà diretta dal signor Zufferli, con al Var Gariglio. Chiuderà la giornata Lazio-Juventus, in programma per domenica alle ore 20:45. Incontro per il quale è stato designato Colombo, con Meraviglia al Var. Di seguito, l’elenco di tutte le designazioni arbitrali.
MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00
FELICIANI
VECCHI – MORO
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MERAVIGLIA
PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00
CHIFFI
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DOVERI
CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45
ARENA
PALERMO – CIPRESSA
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: MARESCA
TORINO – GENOA h. 12.30
BONACINA
LO CICERO – BERCIGLI
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: MAGGIONI
H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00
DIONISI
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: SERRA
SASSUOLO – ROMA h. 15.00
MANGANIELLO
BERTI – FONTEMURATO
IV: FABBRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00
LA PENNA
IMPERIALE – PRETI
IV: GUIDA
VAR: PATERNA
AVAR: MARINI
LAZIO – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
ALASSIO – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA