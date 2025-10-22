Serie A, gli arbitri dell’ottava giornata: Milan-Pisa a Zufferli

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda l’ottava giornata di Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente capolista, sfiderà in casa il Pisa. Partita che sarà diretta dal signor Zufferli, con al Var Gariglio. Chiuderà la giornata Lazio-Juventus, in programma per domenica alle ore 20:45. Incontro per il quale è stato designato Colombo, con Meraviglia al Var. Di seguito, l’elenco di tutte le designazioni arbitrali.

MILAN – PISA     Venerdì 24/10 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:      COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DOVERI

UDINESE – LECCE    Sabato 25/10 h. 15.00

FELICIANI

VECCHI – MORO

IV:      GALIPO’

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MERAVIGLIA

PARMA – COMO    Sabato 25/10 h. 15.00

CHIFFI 

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DOVERI

CREMONESE – ATALANTA     Sabato 25/10 h. 20.45

ARENA

PALERMO – CIPRESSA

IV:      MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MARESCA

TORINO – GENOA     h. 12.30

BONACINA

LO CICERO – BERCIGLI

IV:     MASSA

VAR:     DI BELLO

AVAR:      MAGGIONI

H. VERONA – CAGLIARI     h. 15.00

DIONISI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     DI MARCO

VAR:     DOVERI

AVAR:     SERRA

SASSUOLO – ROMA    h. 15.00

MANGANIELLO

BERTI – FONTEMURATO

IV:     FABBRI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       SOZZA

FIORENTINA – BOLOGNA    h. 18.00

LA PENNA

IMPERIALE – PRETI

IV:       GUIDA

VAR:      PATERNA

AVAR:      MARINI

LAZIO – JUVENTUS    h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

