Pampa Sosa a Tele A – ” Si è rotto qualcosa nello spogliatoio, è un’umiliazione totale ! “

Roberto ‘Pampa’ Sosa, ex giocatore, non ha usato mezzi termini per descrivere la disastrosa sconfitta del Napoli per 6-2 ai microfoni di Tele A nel corso di ‘Azzurro Champions’. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“E’ un’umiliazione. Temo si sia rotto qualcosa all’interno anche nello spogliatoio. Per me già da Manchester, ma per la stampa tutto quello che fa Conte è corretto. Per me parte tutto da quel cambio che significa tanto tatticamente e come spogliatoio. Poi Conte non ha mai proposto questo calcio europeo che forse vuole proporre ora”.