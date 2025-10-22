Noa Lang – ” Gioco poco ? Ho parlato solo una volta con Conte, non so cosa fare. Posso solo accettare la situazione “

Noa Lang, esterno del Napoli, ha rilasciato una breve intervista a Ziggo Sport, dopo la clamorosa sconfitta del Napoli contro il Psv. Ecco le dichiarazioni del giocatore olandese, che sanno un po’ di polemica:

“Gioco poco? Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto. Non so cos’altro posso fare. Mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po’ la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com’è adesso. Non ho altra scelta. La partita è stata scandalosa. Siamo stati semplicemente surclassati. Il PSV è una squadra che può giocare un ottimo calcio. Hanno molti giocatori tecnici. Siamo stati costretti a correre dietro la palla e dietro di loro. Non avevamo una risposta per questo. Se parlo con l’allenatore? No, non così tanto. Sì… gli ho parlato una volta”.