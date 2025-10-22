Modugno: “Hojlund vuole esserci contro l’Inter, per Rrahmani tempi stretti. Conte? Vi spiego a cosa si riferisce”

Francesco Modugno, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky a proposito delle ultime novità del Napoli direttamente da Castel Volturno. Di seguito, le sue parole.

“Hojlund vuole esserci contro l’Inter. Così vorrebbe anche Rrahmani, ma i suoi tempi sono stretti. Dietro è molto più che un’emergenza. 16 reti nelle ultime 8 non è un dato da squadra di Antonio Conte. Il mister parla di narrazione alterata, tossica, su un mercato che ha portato tanta quantità ma una qualità in prospettiva. Sono arrivati 9 calciatori con bisogno di tempo di adattarsi. Il mercato è andato a rinforzare una squadra che era stata la più brava ma non la più forte. Il campionato resta equilibrato, poi in Champions il livello si alza. Non è una questione di gioco, equilibri, ma più mentale, di coinvolgimento dei nuovi, di umiltà da ritrovare. Ecco, quel senso di squadra che sta mancando”