Il Mattino – Napoli-Eintracht, si va verso la sospensione dello spazio Schengen. I dettagli

Martedì 4 novembre alle ore 18:45 si giocherà Napoli-Eintracht Francoforte, partita valida per la League Phase di Champions League. È allerta massima per quanto riguarda il possibile approdo in Italia gli ultras della squadra tedesca. Sono infatti ancora sotto gli occhi di tutti gli episodi del 15 marzo 2023, dove i tifosi tedeschi scatenarono una vera e propria guerriglia tra le vie di Napoli. Motivo per cui, si va verso la sospensione dello spazio Schengen da parte del Ministero dell’Interno. A riportare è l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il copione della paura è sempre il solito. E anche il Viminale si prepara a misure drastiche per evitare che i tifosi dell’Eintracht Francoforte mettano di nuovo il centro di Napoli a ferro e fuoco. Perché il ministero dell’Interno sospenderà lo spazio Schengen e tornerà il 3 e il 4 novembre, a effettuare controlli alle frontiere. Perché, al contrario della trasferta di ieri, la gara tra il Napoli e l’Eintracht è vietata ai tifosi residenti a Francoforte. Chiunque dovesse recarsi a Napoli in quelle ore sarebbe anche lui espulso, esattamente come è successo ieri alle centinaia di tifosi napoletani. Perché il terrore della prefettura e della questura, che ha suggerito di elevare al massimo le misure di prevezione e repressione, è che gruppi di ultras si muovano a macchia di leopardo per il centro di Napoli, devastando e minacciando”.