Ghoulam a Sky – ” Nessuna reazione del Napoli, il Psv poteva fare anche altri gol “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Faouzi Ghoulam, ex giocatore del Napoli, ospite a Sky Sport ha detto la sua in merito alla disfatta epocale del Napoli subita ieri sera, uscito sconfitto per 6 2 contro il Psv. Di seguito le dichiarazioni dell’ex terzino:

Il Napoli ormai prende quasi 2 gol a partita: vedo mancanza di cattiveria e cazzimma. L’Inter sapeva quello che voleva, è una squadra di campioni, il Napoli si sta ancora cercando. Nessuna reazione dopo il 3-1, mai avuta l’impressione che potesse tornare in partita. È finita 6-2 ma poteva finire molto ma molto di più“.

