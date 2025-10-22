Gds – ” Si è sentita la mancanza di Lobotka e Rrahmani: con loro in campo non sarebbe finita così”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi in merito all’importanza di Lobotka e Rrahmani per il Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

“La brutta prestazione di Gilmour ha dimostrato l’insostituibilità di Lobotka come perno del centrocampo. In difesa mai come ieri si è sentita la mancanza di Rrahmani: il difensore kosovaro ci sembra un gigante, se ripensiamo agli svarioni di Buongiorno e Beukema. Rrahmani, Lobotka e Hojlund (o Lukaku) costituiscono l’asse centrale della squadra. Se ci fossero stati, non sarebbe finita così. Detto questo, il 6-2 di Eindhoven non si può giustificare con le sole assenze”.