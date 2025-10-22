Dumfries avvisa il Napoli – ” Sono forti, ma andremo là per vincere ! “

Denzel Dumfries, giocatore dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro, dove oltre a dire la sua in merito alla vittoria maturata per 4 a 0 contro il Union Saint Gilloise, ha anche espresso la sua opinione in merito al big match di sabato contro il Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“I calci d’angolo sono importanti, siamo forti, abbiamo giocatori alti quindi è una qualità nostra. Sono contento perché è una vittoria importante. Tutti sapevano l’importanza di questo periodo, siamo sulla strada giusta. Vogliamo sempre vincere e questa è la strada giusta. Il Napoli è una squadra forte, sono i campioni d’Italia dell’anno scorso. Sarà fondamentale per noi e andiamo là per vincere”.