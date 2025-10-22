Del Genio: “Il Napoli sta avendo problemi collettivi. Su Conte…”

Il giornalista di Telecapri Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della disfatta di ieri in Olanda. Ecco cosa ne pensa:

“Conte avrà anche una bellissima idea, ha detto che vuole fare un tipo di calcio diverso e come ogni cosa o la fai bene o la fai male. In questo momento il Napoli ha problemi generali, collettivi, tutti sembrano la brutta copia dell’anno scorso. McTominay credo sia un falso problema, si vede poco ma i gol li fa e li farà, le statistiche ci dicono questo mentre De Bruyne o si viene a prendere palla basso o attende lì, troppo lontano dalla porta dove non può dare la sua qualità. Non viene messo nelle migliori condizioni anche se bene o male il suo lo fa. Bisogna porsi delle domande, è legittimo chiedersi se Conte sta riuscendo a trovare la soluzione ai problemi. Oggi il focus individuale non mi va di farlo, i problemi sono collettivi e di contesto. E’ difficile salvarsi da solo quando non funziona e tutto degenera in quel modo”.