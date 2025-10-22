Conte su Lang – ” Deve continuare a lavorare, deciderò io quando mandarlo in campo “

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Ziggo Sport dopo la clamorosa sconfitta contro il Psv, dove tra i vari argomenti ha affrontato anche la questione in merito allo scarso utilizzo di Noa Lang. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Noa Lang ha disputato l’intero ritiro precampionato con noi e ha giocato alcune partite, non è mai partito titolare ma ripeto dobbiamo parlare della squadra e non dei singoli giocatori altrimenti se dovessimo parlare solo dei singoli giocatori diventerebbe dannoso. Ora ripeto, Noa deve continuare a lavorare, quando deciderò lo manderò in campo diversamente rimarrà in panchina”.