Cds – ” L’incubo di Eindhoven deve essere dimenticato al più presto “

Da una batosta così pesante ci possono essere due strade percorribili: o si reagisce con fame e cattiveria, oppure si sprofonda nel baratro. Il Napoli adesso deve decidere cosa fare: sabato ha già una grande occasione contro l’Inter di far dimenticare la disfatta di Eindhoven. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Stavolta lo scontro diretto arriva troppo presto per essere decisivo, ma per il Napoli assume una importanza particolare proprio per le difficoltà del momento. Conte dovrà ancora rinunciare a Lobotka e spera di recuperare uomini chiave come Hojlund e Rrahmani, perché poi dovrà fare visita al Lecce martedì e chiuderà la settimana con la sfida complicatissima al Como il 1° novembre. L’incubo di Eindhoven deve essere dimenticato al più presto, la musica deve cambiare. Se il Napoli vuole restare in pista a ballare deve cambiare disco”.