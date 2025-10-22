Capello a Sky – ” Napoli sommerso dal Psv, mai avrei pensato a un risultato del genere “

Fabio Capello, intervenuto nel post partita di Sky Sport, ha commentato la clamorosa sconfitta del Napoli per 6-2 contro il Psv. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli era partito abbastanza bene, si era pure portato in vantaggio con McTominay, ma poi è stato sommerso dal dinamismo del PSV. Ho visto un Napoli senza cuore, è stata una vera tristezza. Non avrei mai pensato che il Napoli, allenato da un allenatore determinato e determinante come Conte, potesse giocare così… Antonio mi è apparso mogio mogio in panchina fin dall’inizio, mi ha colpito vederlo in questo modo stasera“.