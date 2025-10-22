“Bene in attacco, ma concede qualcosa in fase difensiva”. Le pagelle di Spinazzola

Oltre Scott McTominay, autore di una doppietta, l’unico altro azzurro ad essersi salvato dal tritacarne del 6-2 di Psv-Napoli è stato Leonardo Spinazzola. L’ex Roma ha messo a referto l’assist del gol dell’iniziale 1-0 dello scozzese ed è risultato incisivo come al suo solito, seppur nei limiti di una squadra presentatasi in maniera disastrosa ad Eindhoven. Tra i quotidiani, ci si è divisi in due voti, la sufficienza piena oppure un 5,5. Di seguito, le valutazioni delle principali testate.

IL MATTINO 6 – Il suo match è contro Dennis Man. Qualcosa concede nelle sgasate dell’ex Parma, ma in fase offensiva spinge che è una bellezza. Ed è scontato che sia lui l’autore del cross per il vantaggio di McTominay. Poi sembra calare fisicamente.

IL CORRIERE DELLO SPORT 5,5 – Sfiora il gol a giro e poi pennella per McTominay, ma dura un solo tempo come il Napoli.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – L’assist per McTominay è di una bellezza rara e gli tira su il voto, per spunto e qualità del cross. Sfiora pure il gol del limite. Ma in fase difensiva viene travolto come tutti gli altri.

TUTTOSPORT 6 – Parte brillantemente, fornisce l’assist a McTominay per il gol dell’1-0. Il cartellino giallo prima dell’intervallo lo limita, e si vede sul terzo gol del Psv