Arsenal, Gabriel rivela: “Gattuso mi voleva a tutti i costi al Napoli”

Gabriel Magalhaes, difensore dell’Arsenal, ha parlato a un podcast brasiliano svelando un retroscena di mercato sul Napoli, che lo cercò ai tempi del Lille. Ecco cosa ha rivelato:

“Gattuso mi chiamava personalmente, all’epoca era al Napoli: mi telefonava di mattina, di pomeriggio. Mi diceva “Vieni, vieni qui. Victor (Osimhen) anche sta venendo”. Dall’altro lato mi chiamava anche Ancelotti, mi dissi: “E ora cosa succede?”. Alla fine Edu Gaspar mi telefona dicendomi che Arteta si sarebbe messo in contatto con me. All’epoca c’era l’Everton che stava bene, il Napoli e l’Arsenal. Chi pagava di più era il Napoli, chi pagava di meno l’Everton. Mi consigliarono di andare al Napoli perchè c’era più possibilità di vincere… ma l’Arsenal era l’Arsenal e c’era Edu”.