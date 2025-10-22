Alvino: “Bisogna avere pazienza e dare tempo a Conte, vi spiego”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleclub per parlare della sconfitta storica del Napoli di ieri sera in Champions. Ecco cosa ne pensa:

“Serve tempo e pazienza, lo so si chiede troppo, siamo tutti amareggiati, è innegabile, ma io chiedo tempo e pazienza. Dall’infortunio di Lukaku in poi, è nato un nuovo Napoli nell’idea di calcio di Conte. E allora ci vuole tempo e pazienza. Il mio è un messaggio verso chi ama il Napoli. Andiamo oltre la categoria del tifoso. L’amarezza per quanto accaduto ieri sera resta ed è tanta, ci mancherebbe, ma questo è il momento di unire le forze. Ora di tutto abbiamo bisogno, tranne che della divisione, dei vari partiti. La divisione in questo momento è mortale. Possiamo fare delle richieste alla squadra, come la mentalità, quella che ha permesso al Napoli di vincere lo scudetto”.