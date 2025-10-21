Vieri: “Se hai Lucca devi crossare subito altrimenti fai fatica”

Nicola Penta
La prestazione negativa di Lorenzo Lucca contro il Torino ha fatto porgere diversi quesiti alla piazza e ad ex calciatori sul modo di utilizzare la punta ex Udinese.

Bobo Vieri, durante la trasmissione “Fuoriclasse” su DAZN ha manifestato il suo pensiero: Hojlund è tra i bomber più forti in Europa, è un velocista, attacca la profondità. Lucca? A metà campo non voglio vedere un attaccante spalle alla porta. Vicino all’area avversaria sì. In altre zone, gli attaccanti devono attaccare la profondità. Su Lucca, prima si crossa e meglio è per lui. Se hai Lucca devi crossare il prima possibile, altrimenti fai fatica”. 

