Conte pensa ad un ruolo inedito per De Bruyne: lo aveva già fatto in amichevole

Hojlund sarà indisponibile questa sera contro il PSV, e oltre a Lucca l’unica punta di ruolo è il giovane Ambrosino, con pochi minuti giocati finora in Serie A. Come riporta Repubblica, una possibile soluzione potrebbe essere quella di De Bruyne falso nueve: “Conte a Torino ha dovuto fare i conti con l’assenza di Hojlund e una prestazione incolore di Lucca. Il tecnico sta cercando un alternativa e sembra averla individuata in De Bruyne, provato più avanti. Il campione belga ha dato come sempre la sua disponibilità ed è pronto a mettersi al servizio dei compagni anche in un ruolo per lui inedito”. De Bruyne era già stato provato in quel ruolo in un’amichevole estiva dopo l’infortunio di Lukaku, vedremo se Conte deciderà di proporlo nuovamente questa sera nel corso della partita.