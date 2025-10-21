Champions League: Napoli in svantaggio a fine primo tempo, non basta McTominay

A fine primo tempo il Napoli è costretto a rimontare lo svantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco.
La squadra allenata da mister Conte dopo i primi minuti di sofferenza con Milinkovic Savic protagonista sull’ex Parma Dennis Man passa in vantaggio con un colpo di testa del rientrante Scott McTominay che stacca su un ottimo cross di Spinazzola al minuto 31 e sblocca il match.
Il vantaggio azzurro dura solo 4 minuti con uno sfortunato autogol di Buongiorno che per anticipare Til infila la porta difesa da Milinkovic Savic e dopo 3 minuti, al minuto 38 il Napoli subisce gol da Saibari che lanciato nella propria metà campo fa una corsa di 50 metri e colpisce per il vantaggio dei padroni di casa.