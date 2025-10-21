CdS – Se McTominay non recupera si passa al 4-3-3, Savic confermato tra i pali

Ancora in dubbio la presenza dal 1′ di McTominay contro il PSV questa sera. Come riporta il Corriere dello Sport, in caso di forfait del centrocampista, si passerà al 4-3-3 con Lang titolare. Le ultime di formazione: “Tra i pali, per la quarta volta consecutiva, ci sarà Milinkovic-Savic. Di Lorenzo e Spinazzola saranno i terzini di destra e sinistra, mentre rispetto al Toro la novità è rappresentata dal rientro di Buongiorno dal 1′: non accadeva dal Pisa. Accanto a lui, nella coppia centrale, Beukema. L’olandese. Il secondo tulipano del Napoli: c’è anche Lang, ovviamente. E qui entra in gioco il racconto della seconda opzione tattica: se McTominay dovesse partire in panchina, sarà ancora 4-3-3. Con Noa nella casella sinistra del tridente e Politano a destra. Sarebbe la sua prima volta dall’inizio, per altro a casa sua, nel suo stadio e contro i suoi ex compagni”.