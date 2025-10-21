Bacconi: “Di Lorenzo non sta giocando a calcio ma non se ne parla”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, non sta vivendo uno dei migliori periodi della propria esperienza a Napoli.

Il match analyst Adriano Bacconi, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” ha analizzato le prestazioni del capitano azzurro: “Bisogna parlare anche di Giovanni Di Lorenzo anche se si nomina sempre troppo poco.

Giovanni Di Lorenzo non sta giocando a calcio. Difende male, non aiuta la fase offensiva, spesso si fa saltare facilmente dagli avversari. E non parlate di emergenza difensiva. Al centro, contro il Torino, c’erano Beukema e Juan Jesus, calciatori che hanno dimostrato di poter giocare tranquillamente quasi alla stregua dei titolari“.