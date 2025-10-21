Auriemma: “2 calciatori sono l’emblema del momento del Napoli”

Raffaele Auriemma, giornalista locale e tifoso del Napoli nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” ha parlato del momento del Napoli ponendo l’attenzione su 2 calciatori in particolare: “Ci sono due calciatori che, a mio parere, sono diventati il simbolo del momento altalenante del Napoli. Il riferimento è a McTominay e a De Bruyne. Lo scozzese è irriconoscibile. Antonio Conte parla di status, del fatto che gli avversari ormai lo riconoscono e gli riservano un trattamento diverso. Ma io non la penso così. Lo status se l’era guadagnato già lo scorso anno.

Discorso simile per De Bruyne. Nessuno mette in discussione il suo valore, ci mancherebbe. Ma non riesce a incidere come dovrebbe ed è una questione anche di posizione. Conte deve fare una scelta anche sofferta. Decidere di non far giocare un centrocampista e mettere un esterno d’attacco in grado di aumentare la produzione offensiva del Napoli”.