180 tifosi napoletani fermati ed espulsi da Eindhoven, Sky: “Ecco una prima ricostruzione dei fatti”

Nella notte sono stati fermati e poi espulsi circa 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven, dove alle 21:00 è in programma il match di Champions League tra gli azzurri e il PSV. Sky ha riportato una prima ricostruzione dei fatti: “I tifosi del Napoli sono arrivati alle porte della città di Eindhoven a bordo di van, ma evidentemente questo non è bastato per evitare controlli. La polizia olandese nelle perquisizioni avrebbe trovato materiale che poteva essere usato in eventuali scontri, motivo che avrebbe convinto gli agenti a portare i tifosi in centrale ed emettere i fogli di via. Ad Eindhoven era in vigore un’ordinanza comunale per evitare assembramenti in città“.