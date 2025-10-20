Ventura a KKN – ” Mi chiedo se ne è valsa la pena cedere Simeone per prendere Lucca “

Gian Piero Ventura è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito a diverse tematiche, specialmente riguardo il difficile periodo che sta passando Lorenzo Lucca, e dei dubbi sorti in merito al suo acquisto. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Lucca non è nè Lukaku nè Hojlund, poi rispetto alla sua prestazione contro il Torino mi è venuta una riflessione di un allenatore che guarda in condizioni distaccate il match. Simeone l’ho visto molto più determinante rispetto a Lucca, allora ti domandi: valeva la pena cederlo per sostituirlo? Le grandi squadre devono farti capire che sono grandi squadre, menomale che siamo agli inzii del torneo. Bisogna far vedere che si è con la bava alla bocca, la ferocia sulle ripartenze e sulla riconquista di palla”.