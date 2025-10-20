Schwoch a Tuttosport – ” Simeone ? Sempre detto che è forte, adesso anche a Napoli se ne sono accorti “

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista in esclusiva per il quotidiano Tuttosport, dove tra le varie tematiche che ha affrontato, ha voluto sottolineare il suo apprezzamento per Giovanni Simeone, ex attaccante azzurro. Ecco un estratto dell’articolo:

“Anche negli anni in cui giocava meno, ho sempre detto che il Cholito è uno degli attaccanti più forti della Serie A. Per rendere al meglio e segnare, Giovanni ha solo bisogno di giocare con continuità. Quando ha potuto farlo, è sempre andato in doppia cifra — basti pensare alle stagioni con Genoa, Fiorentina e Cagliari. E non dimentichiamo i 17 gol realizzati con l’Hellas Verona. Il Toro, con il suo acquisto, ha fatto davvero un grande colpo: ora se ne stanno accorgendo anche a Napoli. Simeone andrà di nuovo in doppia cifra, potete scriverlo: al 100%. Segnerà almeno dieci gol, ma può tranquillamente arrivare a quindici, perché sono nelle sue corde”.