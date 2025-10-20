Sabatini a KKN – ” Nonostante la sconfitta, il Napoli ha tenuto bene il campo contro il Torino “

Walter Sabatini, direttore sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha espresso la sua opinione in merito al recente stato di forma del Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Contro il Torino c’è stata una gara persa, ma il Napoli ha tenuto il campo bene fino alla fine. Non vogliamo attribuire alibi. Il Napoli dovrà soffrire. McTominay e Lobotka non si possono regalare. Manca totalmente un reparto e non si può sottovalutare questo aspetto. Il Milan? Una riflessione va fatta sulla squadra di Allegri che è in grande crescita. Hanno recuperato Leao che è un giocatore che da solo sa fare la differenza. In Champions non ci sono partite meno importanti per le squadre che vogliono ambire al massimo. Il Napoli gioca sempre in una condizione di pressione. Napoli sopporta davvero male le sconfitte, giocare subito dopo la sconfitta di Torino è un vantaggio. L’Inter di Chivu propone calcio e valorizza le qualità di tutti i giocatori, sono contento per lui il calcio ha bisogno di allenatori bravi come lui”.