Repubblica – ” Napoli, hai sbagliato il mercato ? Lo Scudetto suggeriva una strategia diversa “

L’edizione odierna de la Repubblica ha compiuto un’analisi in merito a diverse tematiche, dallo stato di forma degli azzurri, passando ai dubbi riguardo il mercato compiuto dalla società. Ecco un estratto dell’articolo:

“Le lacrime di Giovanni Simeone, i suoi stessi rimorsi di aver ferito la squadra del suo ultimo amore, aprono ad una doverosa riflessione.Non si liquida in un giro di vento per 10 milioni in due rate un attaccante puro per spenderne quasi 40 e complicare la carriera d Lucca. Andava protetto e inserito meglio. Non era così a Udine e non può essere oggi l’attaccante smarrito e scollegato con il resto del Napoli. Giusto dargli tempo e ancora tempo. Antonio Conte e Giovanni Manna forse traditi dalla fretta di vincere hanno cambiato troppo. Lo scudetto suggeriva tre acquisti ed un mercato conservativo. L’erede di Kvara e due sosia per Di Lorenzo e Anguissa. Tre che non sono arrivati, in cambio di 9, molti ancora in sala d’attesa”.