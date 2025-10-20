Prima pagina della Gazzetta: “Solo Milan”

Vincenzo Fenza
Prima pagina della Gazzetta dello Sport del 20/10/2025
Prima pagina della Gazzetta: "Solo Milan"

Prima pagina del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport del lunedì e titolo a tutta pagina per il Milan solitario in vetta della Classifica di Serie A: “Solo Milan“. L’occhiello riporta: “Leao stende la Fiorentina, Allegri è primo“.

Nel commento spazio alle proteste viola per il rigore a dir poco generoso assegnato ai rossoneri nel finale: “Pradè: Errore enorme, uno scandalo“.

Nel taglio alto spazio al momento di crisi bianconera, con la Juventus nettamente sconfitta a Como: “Tudor è sul filo” e nel commento “Con Real e Lazio il tecnico si gioca la panchina“.

