Napoli, Beukema carica la squadra: “Contro il PSV servirà attenzione”

Alla vigilia del match di Champions League tra PSV Eindhoven e Napoli, il difensore azzurro Sam Beukema ha parlato ai microfoni di Sky Sport, mostrando fiducia e determinazione in vista della sfida europea.

“Ho giocato in questo stadio due volte e ho ottenuto due belle vittorie — ha dichiarato Beukema —. Spero di poter aggiungere un altro successo domani.”

Il centrale olandese ha poi analizzato i punti di forza del PSV, sottolineando la necessità per il Napoli di mantenere alta la concentrazione: “Sappiamo che il PSV ha grande qualità, soprattutto quando ha il possesso palla. Gioca un calcio offensivo, tipicamente olandese. Dovremo essere molto attenti, ma se ci riusciremo potremo fare una grande prestazione.”

Riguardo al momento della squadra, Beukema ha ammesso le difficoltà, ma anche la fiducia nel gruppo: “A Torino volevamo portare punti a casa, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo diversi infortunati e i nuovi devono ancora adattarsi, ma il gruppo è forte. Io sto bene, ogni giorno comprendo meglio ciò che vuole il mister e cosa serve alla squadra. Ci vuole tempo, ma la mentalità è quella giusta.”

Infine, un pensiero sui suoi tecnici in Italia: “Sono stato fortunato: ho lavorato con Thiago Motta, Vincenzo Italiano e ora Antonio Conte. Tre allenatori straordinari, che mi hanno aiutato a crescere e a diventare un difensore più completo, anche in fase offensiva. Ma voglio ancora migliorare.”