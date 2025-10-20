La Classifica di Serie A dopo 7 turni: Milan solo in testa, Napoli nel gruppo che insegue

Per completare il settimo turno di campionato manca solo il posticipo di oggi tra Cremonese e Udinese. Per l’alta classifica – dopo la sofferta vittoria di ieri sera contro la Fiorentina – il Milan di Allegri è solo in testa a 16 punti.
Nel gruppo degli inseguitori ad una sola lunghezza troviamo Napoli, Inter e Roma.
Seguono il Bologna a 13 punti e poi a 12 l’ottimo Como e la deludente Juventus.
In coda Pisa e Genoa fanalini di coda insieme alla Fiorentina in piena crisi e ancora senza vittorie.
Ecco il dettaglio:
Milan 16 punti
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 11
Sassuolo 10
Cremonese 9*
Udinese 8*
Lazio 8
Cagliari 8
Torino 8
Parma 6
Lecce 6
Verona 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3
*una partita in meno