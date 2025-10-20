Krol a ESPN – ” A Napoli si ricordano ancora di me, questo mi stupisce. Mi sento ancora napoletano “

Ruud Krol, ex giocatore anche del Napoli, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di ESPN, dove ha parlato del suo legame con il Napoli e i suoi tifosi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Lì dicono ancora che ho aperto gli occhi ai napoletani. Mi sento ancora napoletano. Quando ci vado – un paio di volte all’anno – la gente è sempre cordiale e sempre così entusiasta. Non mi hanno mai dimenticato, e questo a volte mi stupisce. Di recente, un amico mi ha mandato un video di un tassista di Napoli che ha iniziato a parlare di me. Suo padre aveva un grande poster di me in camera. È così che funziona lì: di padre in figlio”, ha dichiarato l’icona azzurra olandese.