Il Mattino – ” Napoli, ecco come procede il recupero di Rrahmani: il difensore ha come obbiettivo questa partita “

Dopo l’infortunio rimediato nella prima sosta delle nazionali di Settembre, Amir Rrahmani non è più sceso in campo. L’assenza del difensore kosovaro si è fatta sentire, con il reparto difensivo azzurro che ha scricchiolato e non poco (anche a causa di altre defezioni), ma adesso il giocatore azzurro sembra essere pronto al rientro: infatti, i segnali ricevuti dallo staff medico azzurro sono più che positivi. L’obbiettivo è quello di vedere il difensore a disposizione per la sfida contro l’Inter, in programma questo sabato. A riportare ciò è l’edizione odierna de il Mattino.